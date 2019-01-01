Наталья Тимофеева журналист Суд обязал Вячеслава Буркова вернуть в бюджет Большесосновского района около 117 тыс. руб. Эти деньги ему выплатили в качестве компенсации за первую отставку Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ноябре Большесосновский районный суд разрешил спор об оплате труда между Земским собранием и главой района Вячеславом Бурковым. Этот спор возник из-за того, что в этом году депутаты уже дважды отправляли Вячеслава Буркова в отставку, но каждый раз суд признавал их решение незаконным и восстанавливал главу муниципалитета в должности.

В первый раз Вячеслава Буркова отправили в отставку 7 июня. Но после судебных разбирательств 25 июля он вернулся к исполнению обязанности главы района. В решении суда от 14 ноября говорится, что в конце августа Вячеслав Бурков обратился в суд с иском к Земскому собранию. Он требовал взыскать в свою пользу заработную плату, которую он не получил из-за вынужденного прогула, и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. При этом Вячеслав Бурков подчеркнул, что за период незаконного отстранения от должности ему не выплатили заработную плату в размере 117,7 тыс. руб.

Земское собрание обратилось в суд со встречным иском. Депутаты требовали взыскать с Вячеслава Буркова в бюджет Большесосновского района 235,4 тыс. руб. Дело в том, что депутаты решили отправить его в отставку, руководствуясь ст. 278 и 279 Трудового кодекса РФ, и в соответствии с ними выплатили Вячеславу Буркову компенсацию в размере трёхкратного среднего месячного заработка. Так как Вячеслав Бурков в должности восстановился, а деньги вернул, депутаты потребовали признать эту сумму неосновательным обогащением.

Согласно справке, выданной администрацией Большесосновского района, среднедневной заработок Вячеслава Буркова составляет 3678,89 руб. Так как Вячеслава Буркова незаконно отстранили от работы на 46 календарных дней (32 рабочих дня), размер недополученного заработка составил 117,7 тыс. руб.

В результате суд решил, что требования, заявленные Бурковым о взыскании недополученного заработка за время отстранения от работы, подлежат удовлетворению в полном объёме. Также суд сократил размер компенсации морального вреда за незаконное отстранение от работы до 3 тыс. руб.

При рассмотрении встречного иска Земского собрания суд решил, что 235,4 тыс. руб. нужно вернуть в бюджет. Но чтобы облегчить процесс взыскания с обеих сторон, суд предложил воспользоваться взаимозачётом. То есть бюджет не выплачивает Вячеславу Буркову его зарплату за время отставки, а Вячеслав Бурков возвращает лишь оставшуюся часть компенсации в размере 117,7 тыс. руб.

28 августа депутаты Земского собрания Большесосновского района вновь проголосовали за досрочное прекращение полномочий Вячеслава Буркова в качестве главы муниципалитета. Но 13 сентября Большесосновский районный суд отменил это решение депутатов.

В ноябре Вячеслав Бурков вновь обратился в суд с требованием взыскать ему не выплаченную за время вынужденного прогула заработную плату. Согласно справке из администрации района, за шесть календарных дней (4 рабочих дня) ему задолжали 23,2 тыс. руб. Также глава района вновь потребовал компенсации морального вреда в размере 200 тыс. руб.

В результате 27 ноября суд постановил взыскать в пользу Вячеслава Буркова 23,2 тыс. руб. Сумму компенсации морального вреда вновь сократили до 3 тыс. руб.

Оба решения суда в законную силу ещё не вступили и могут быть обжалованы в Пермском краевом суде.