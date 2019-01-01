Григорий Середкин Сформирован новый состав Общественной палаты Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 11 декабря, окончательно сформирован состав краевой Общественной палаты, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Состав Общественной палаты дополнили: заместитель гендиректора по управлению проектами ООО «Метафракс Трейдинг», президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов, председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, директор школы №32 Александр Гликсон, председатель Коми-Пермяцкого объединения «Писатели Пармы» Елена Коньшина, председатель исполкома региональной общественной организации башкир Пермского края «Курултай» Расиль Мухаматьянов, директор Пермской региональной общественной организации «Территория семьи» Анна Зуева, председатель общественного совета при краевом министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Лариса Пахомова, гендиректор ООО «Завод металлических изделий» Серафим Садков, председатель Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгий Ситников, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, председатель совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов, председатель правления Пермской региональной общественной организации «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе» Ирина Чернова.

Ранее в состав палаты вошли 12 представителей по рекомендации от губернатора и столько же от краевого парламента. Вчера состав органа дополнили ещё 12 кандидатов от общественных организаций. Полномочия органа в данном составе завершатся 18 января 2020 года.