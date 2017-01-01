Максим Решетников утвердил свою часть краевой Общественной палаты



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Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об утверждении своей части состава Общественной палаты Прикамья. В список вошли 12 человек губернаторской квоты.

В список вошли действующие члены палаты: её нынешний руководитель Дмитрий Красильников, активист «Единой России» Михаил Мухин, главврач краевой больницы Анатолий Касатов, гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, гендиректор ООО «Астин» Михаил Борисов.

Есть в списке и новички: председатель краевого суда в почётной отставке Владимир Вельянинов, начальник суворовского училища Николай Братухин, замгендиректора ООО «Промобот» Олег Кивокурцев, председатель совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, генеральный директор ООО «Меридиан» Алексей Филиппов, директор НП «Центр развития одарённости» Павел Шевченко, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

Предыдущий состав палаты был избран в конце 2016 года. Палата избирается сроком на три года.

В этом году палата будет формироваться по новому принципу. Раньше большая часть её состава (24 человека) избиралась на краевой конференции, шесть членов палаты назначались губернатором и ещё шесть — Законодательным собранием региона. По новым правилам по 12 человек будут утверждать губернатор и Заксобрание, и ещё 12 — выбираться на конференции.