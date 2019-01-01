Григорий Середкин С жителей дома с упавшими плитами не будут требовать деньги за ремонт Поделиться Поделиться Твитнуть

Городские власти не потребуют 16,5 млн руб. на ремонт с ЖСК дома по адресу ул. Революции, 3/1, сообщает 59.ru.

Такое распоряжение дал глава города Дмитрий Самойлов. Информацию об этом изданию подтвердили в городской администрации. Накануне досудебную претензию получил председатель ЖСК.

В начале года в доме упали плиты перекрытия, а его жители вынужденно покинули здание на несколько месяцев. Впоследствии жильцы дома заявили, что получили претензию с требованием оплатить ремонт. Администрация города пояснила, что такая претензия — часть обязательной процедуры. Компенсационные затраты будут взысканы не с жителей дома, а с управляющей компании.

Основными причинами ЧП названы «низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве застройщиком, нарушение СНиП, отступление от утверждённых проектных решений».

Окончательно вернуться домой пострадавшие смогли только в конце лета.