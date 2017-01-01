Низкое качество стройматериалов и нарушения проекта стали причинами обрушения перекрытия дома на Революции Восстановительные работы могут занять порядка двух месяцев

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Фото: Константин Долгановский

Эксперты кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ закончили инструментальное обследование конструктивных элементов здания дома по адресу ул. Революции, 3/1, где на техническом этаже 27 января произошло обрушение плит перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Основными причинами ЧП названы «низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве застройщиком, нарушение СНиП, отступление от утверждённых проектных решений».

К началу марта демонтированы все восемь аварийных плит. Противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме до 1 марта. Сейчас ведутся работы по усилению конструкций.

Специалистами рекомендовано усилить всю кровлю здания дома, оборудовать силовой пол по всему периметру технологического этажа, произвести замену консолей, осуществлять технический мониторинг конструкций в течение двух лет. Кроме того, в квартире №106 планируется замена стены и перекрытий.

Все восстановительные работы могут занять порядка двух месяцев.

Напомним, после ЧП представители администрации Свердловского района предложили жителям на время восстановительных работа арендовать жильё (если нет возможности временно остановиться у родственников и знакомых) с последующей компенсацией затрат.

«На 5 марта в департамент социальной политики поступило 63 пакета документов на возмещение затрат по аренде временного жилья, из них 38 семей уже получили компенсацию, остальные в процессе», — отметили в горадминистрации.

Жильцы 12 квартир размещены в пунктах временного размещения, остальные — у родственников и знакомых.

Компенсация понесённых расходов определена по средней рыночной стоимости аренды жилья: 15 тыс. руб. — двухкомнатной, и 22 тыс. руб. — трёхкомнатной квартиры.