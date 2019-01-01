Григорий Середкин Коммунальные службы только после внушения судебных приставов отремонтировали дома жителей Березников Поделиться Поделиться Твитнуть

Коммунальные службы под контролем судебных приставов Прикамья провели ремонт крыш и отрегулировали подачу воды надлежащего качества жителям Березников, информирует пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Несколько исполнительных документов находились в отделе судебных приставов по г. Березники и Усольскому району. Управляющие компании были обязаны провести ремонт кровель домов и обеспечить снабжение квартир граждан горячей водой.

Руководители организаций устранили выявленные дефекты. После проведения работ судебному приставу предоставлены соответствующие акты, подписанные жильцами.