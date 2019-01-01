Главой Чернушинского городского округа избран Михаил Шестаков Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Шестаков



На заседании думы Чернушинского городского округа главой избран глава муниципального района Михаил Шестаков. Его поддержали 19 из 21 проголосовавшего депутата.

Напомним, что конкурсная комиссия по отбору главы Чернушинского городского округа представила на рассмотрение думцам две кандидатуры: главы Чернушинского муниципального района Михаила Шестакова и начальника управления сельского хозяйства районной администрации Валерия Нагорного.

Их заявки были единственными поступившими на конкурс.