Григорий Середкин
Пермяки смогут осуществить новогоднее чудо при помощи фонда «Дедморозим»
Благотворительный фонд «Дедморозим» организует общегородской сбор новогодних желаний.
Мероприятие направлено на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам с инвалидностью. В затее участвуют ребята, которым «Дедморозим» и пермяки помогают круглый год.
Каждый желающий может получить письмо ребёнка, чьё желание он исполняет. Координаторы затеи просят заранее красиво упаковать исполненную детскую мечту и, по желанию, вложить в коробку с подарком ответное письмо.
Cбор новогодних желаний от «Дедморозим»
Если не удалось выбрать письмо с желанием, можно принести безадресный подарок. Поддержать инициативу фонда можно и онлайн на сайте «Дедморозим» в разделе «Совершить чудо».
Или просто распространить информацию о новогодней затее, предоставить транспорт для доставки подарков, а также побывать на их вручении в роли фотографа или видеооператора.
Акция пройдёт 14—15 декабря с 13:00 до 18:00 в Пермском театре кукол (Сибирская, 65).