Григорий Середкин Пермяки смогут осуществить новогоднее чудо при помощи фонда «Дедморозим» Поделиться Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд «Дедморозим» организует общегородской сбор новогодних желаний.

Мероприятие направлено на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам с инвалидностью. В затее участвуют ребята, которым «Дедморозим» и пермяки помогают круглый год.

Каждый желающий может получить письмо ребёнка, чьё желание он исполняет. Координаторы затеи просят заранее красиво упаковать исполненную детскую мечту и, по желанию, вложить в коробку с подарком ответное письмо.

Cбор новогодних желаний от «Дедморозим»



Если не удалось выбрать письмо с желанием, можно принести безадресный подарок. Поддержать инициативу фонда можно и онлайн на сайте «Дедморозим» в разделе «Совершить чудо».

Или просто распространить информацию о новогодней затее, предоставить транспорт для доставки подарков, а также побывать на их вручении в роли фотографа или видеооператора.

Акция пройдёт 14—15 декабря с 13:00 до 18:00 в Пермском театре кукол (Сибирская, 65).