В ближайшие дни в СВЖД ожидают полумиллионного пассажира «Ласточки» в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозным данным, в Пермском регионе СвЖД в ближайшие дни совершит поездку полумиллионный пассажир, купивший билет на скоростной электропоезд «Ласточка» в пригородном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской ЖД.

«Ласточки» в крае курсируют с ноября 2018 года на пригородных направлениях Пермь-2 — Кунгур — Кишерть и Пермь-2 — Верещагино.

Соответствующие расчёты получены через автоматизированную систему управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК), которая позволяет фиксировать каждый билет, реализованный в кассах АО «ППК», терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

АО «Пермская пригородная компания» планирует торжественно поздравить пассажира и вручить ему ценный подарок.