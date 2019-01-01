С начала года из оборота изъято почти 19 т некачественной кондитерской продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит лабораторные испытания проб продукции, отобранных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. О результатах проверок сообщает пресс-служба ведомства.

За девять месяцев 2019 года исследовано 777 проб кондитерских изделий, из которых 6,5% проб не соответствовали обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», технических документов (ГОСТ, ТУ, СТО) по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Отметим, что за аналогичный период 2018 года исследовано 772 пробы, из них не соответствовали установленным требованиям 5,9% проб.

Изъято из оборота 18 735,9 кг кондитерской продукции (конфеты, пастильные изделия, кремовые кондитерские изделия и пр.) по фактам несоответствия маркировки продукции обязательным требованиям нормативных документов, отсутствия декларации о соответствии, несоответствия продукции требованиям микробиологической безопасности.