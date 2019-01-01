ХК «Молот-Прикамье» закончил выездную серию поражением в Самаре Поделиться Поделиться Твитнуть

«Молот-Прикамье» в заключительном матче выездной серии уступил по буллитам «ЦСК-ВВС» (Самара) — 4:3 .

Хозяева уже в первой 20-минутке смогли забросить три безответные шайбы и большую часть встречи старались удержать преимущество. Однако пермяки, благодаря дублю Ивана Иванова, а также шайбе Артёма Седунова, смогли переломить ход встречи и сравнять счёт за 14 секунд до сирены.

В овертайме команды отличиться не смогли, а в серии буллитов единственным точным броском отметился Дмитрий Каштанов. Как итог, в упорном противостоянии победа достаётся «ЦСК-ВВС».

Павел Десятков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— Если смотреть с точки зрения набора очков, то мы сегодня очко приобрели. Если смотреть по ситуации, как развивалась игра, — отыгрались с 0:3, а если глобально рассуждать, то мы, как сказал коллега в своём недавнем интервью, — как Дед Мороз, раздаём очки. Вот и мы тоже в этом турне всем раздаём. Должны были в Пензе брать два полноценных очка — не взяли. В Тольятти проиграли пятиминутку и тоже остались без очков. Но и сегодня могли увезти два очка, играли 4-3, выход в ноль — забивать, и серия буллитов, где мастерство одного игрока в самарской команде оказалось выше. Вот и всё. Едем дальше, дальше готовимся.