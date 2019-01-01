Наталья Тимофеева журналист В Перми могут пересмотреть условия предоставления подвалов в общедомовую собственность Нынешнее положение продлевать не будут из-за невозможности собрать на общедомовое собрание 100% собственников Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 11 декабря, на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Пермской городской думы от 27.03.2018 №47 «Об осуществлении мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом».

Согласно этому решению, город может безвозмездно передать жильцам 334 общедомовых помещения в многоквартирных домах. В основном — подвалы и колясочные. Однако процесс с передачей сильно «забуксовал». Кроме того, действие этого нормативно-правового акта заканчивается 31 декабря 2019 года, поэтому мэрия просит продлить его ещё на один год.

Начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Бердников сообщил, что на 1 декабря 2019 года жильцы зарегистрировали право общедомовой собственности на десять объектов. В отношении шести объектов организованы мероприятия по государственной регистрации перехода права собственности от города к собственникам. И ещё 11 обращений жильцов о передаче помещений в общедомовую собственность сейчас находятся на рассмотрении.

Одной из причин невысоких показателей передачи подвалов и колясочных в общедомовую собственность Михаил Бердников назвал сложность получения согласия каждого собственника. Дело в том, что помещения можно передать в собственность граждан, только если они предоставят протокол общего собрания, в котором зафиксировано согласие 100% собственников.

«В связи с низкой активностью собственников мы предлагаем продлить действие решения гордумы от 27.03.2018 №47 лишь до 31 декабря 2020 года. Дальнейшее продление действия нормативно-правового акта считаем нецелесообразным», — заявил Михаил Бердников.

Отметим, что «избыточных» ограничения, которые не позволяют собственникам вернуть общедомовые помещения в собственное пользование, активно обсуждали на VI форуме «ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка», который прошёл 29 октября при поддержке Пермской городской думы, администрации города и партии «Единая Россия».

Председатель ТСН «Островского, 85а» (Новые Ляды) Виктор Саенко сообщил депутатам и экспертам, что уже пять лет не может найти двух собственников, чтобы получить их согласие на передачу помещений в домовую собственность. «У нас через это помещение проходят коммуникации. И если бы город нам его передал, мы бы смогли навести там хотя бы элементарный порядок. Но для этого требуется предъявить протокол общего собрания, в котором зафиксировано согласие 100% собственников. Но, к сожалению, собрать 100% собственников просто нереально. У нас в доме есть квартира, где три собственника. Одного из них я знаю, а остальных не могу найти уже пять лет. Они живут где-то в Нижнем Новгороде. Я уже делал запрос в полицию, они даже нашли их адрес, но это ни к чему не привело», — пожаловался председатель ТСН «Островского, 85а».

Руководитель межрегиональной комиссии по контролю обеспечения имущественных прав собственников МКД в субъектах и муниципалитетах РФ Андрей Пинчуков отметил, что проблема, связанная с невозможностью жильцов воспользоваться подвалами и колясочными, есть во всех городах России. Причём иногда это приводит к опасным ситуациям. «В Перми на Куйбышева, 103, где рухнул подъезд, был углублён подвал и сделан магазин. Другой случай произошёл в Симферополе — коляска застряла в лифте, погибли мать и младенец. Чтобы не втаскивать коляску в лифт, в доме было помещение под колясочную, но дверь туда была заварена», — напомнил федеральный эксперт.

В связи с этим Андрей Пинчуков предложил властям Перми отменить «избыточные» ограничения, которые не позволяют собственникам вернуть общедомовые помещения в собственное пользование. Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, который был модератором форума, пообещал передать эти предложения экспертам, чтобы потом гордума смогла откорректировать своё решение от 2018 года.



