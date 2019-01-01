Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наталья Осипова и Никита Четвериков снова выступят в Пермском театре оперы и балета Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Осипова

Как стало известно «Новому компаньону», Пермский театр оперы и балета делает любителям балета большой рождественский подарок — 24 и 25 декабря главные партии в балете «Щелкунчик» (6+) исполнят Наталья Осипова и Никита Четвериков.

Напомним, что премьера знаменитого балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Алексея Мирошниченко состоялась в Перми в конце 2017 года. В авторской версии Алексея Мирошниченко действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Зрители погружаются в атмосферу Петербурга в канун Рождества, заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения.