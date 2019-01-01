Григорий Середкин В Доме Мешкова откроется выставка фарфора, найденного археологами этим летом Поделиться Поделиться Твитнуть

С 17 декабря в Доме Мешкова появится новая выставка, информирует официальный сайт Пермского краеведческого музея.

На выставке будет представлен фарфор, найденный этим летом Камской археологической экспедицией. В центре Перми археологи нашли клад из 255 предметов: фарфоровые сервизы, медная и стеклянная посуда и многое другое. Посуда была обёрнута в дореволюционные газеты и хорошо сохранилась.

Это самая масштабная подобная находка в Перми за всё время. Первый официальный показ уникальной посуды состоится в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) 17 декабря в 16:00.