История клада старого пермского дома Фарфор из-под земли: в Перми показали старинный клад

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: ПГНИУ

Белоснежный столовый фарфор, хрупкая стеклянная, а также медная посуда — более 250 предметов в старом деревянном ящике, — такую находку Камская археологическая экспедиция обнаружила в центре Перми. Этот клад археологи называют «счастливчиком» не зря: его не смогли уничтожить ни революция, ни застройка нового времени. В чайной «Грибушин» археологи Пермского университета и сотрудники Пермского краеведческого музея провели презентацию старинных сервизов.

День и место презентации сервизов выбраны не случайно: дом №16 на ул. Покровской (ныне — ул. Ленина), в котором хранился клад, был расположен напротив дома Грибушина. А 15 ноября — день рождения Пермского краеведческого музея, которому находка будет передана на постоянное хранение.

История с кладом началась этим летом, когда Камская археологическая экспедиция Пермского университета вела раскопки на объекте культурного наследия «Пермь губернская, поселение». Работы носили охранный характер: изучалась часть памятника археологии, которая подвергнется разрушению при возведении здания поликлиники. В соответствии с законодательством, раскопки являются обязательной частью подготовительного этапа перед строительством.

— Мы уже заканчивали работу на раскопе и не ожидали от этого участка никаких сюрпризов. Оставалось разобрать объект, который выглядел обычной мусорной ямой начала XX века. Там-то мы и обнаружили ящик, стенки которого уже истлели, но внутри него находилась плотно уложенная посуда, — рассказывает Мария Мингалева, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ, руководитель раскопок.

Все предметы были бережно обёрнуты старыми газетами 1916—1917 гг., которые при вскрытии ящика рассыпались, оставив частично отпечатки на посуде.

— Среди печатных изданий были, например, газета «Русское слово» 1917 года и журнал «Женщина и хозяйка» с выкройками. Скорее всего, фарфор закопали для того, чтобы он не достался большевикам, чтобы не был разворован. Мы также предполагаем, что хозяин клада сделал его перед отъездом, — уточняет Мария Мингалева.

По клеймам на фарфоре удалось установить, что посуда была изготовлена на Рижской, Дулевской, Дмитровской фабриках «Товарищества производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова».

— К началу XX века «Товарищество» объединяло 18 заводов и фабрик. На фабриках Кузнецова производилось около 2/3 российского фарфора. Среди найденной посуды есть и столовый сервиз Рижской фабрики — не совсем обыденная вещь. Дело в том, что в России было принято столовую посуду делать из более демократичного материала — фаянса. Данный же сервиз — тонкого фарфора. Считалось, что это правильное вложение средств, т. е. его хозяева были обеспеченными людьми, быт которых устоялся и которые собирались пользоваться этой посудой десятилетиями, — говорит Елена Артищева, хранитель коллекции декоративно-прикладного и изобразительного искусства Пермского краеведческого музея.

Кому принадлежал дом, во дворе которого найден ящик с сервизами, — это ещё предстоит выяснить. Исследования учёных Пермского университета о доме и владельцах клада продолжат историки Пермского краеведческого музея.

— Подобные находки сервизов встречались в старых домах Перми, но не все из них попали в музей. Такая масштабная археологическая находка посуды была найдена впервые. Весь клад полностью поступит на хранение в Пермский краеведческий музей и станет достойным пополнением его фондов, — рассказала Светлана Неганова, заведующая отделом истории Пермского краеведческого музея.

Увидеть находку пермских археологов можно с 17 декабря в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11). На выставке клад уже не существующего пермского дома будет представлен полностью.

Фото: ПГНИУ