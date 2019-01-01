Григорий Середкин В Перми ищут владельцев повреждённых гаражей на Разгуляе Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление капстроя ищет собственников гаражей в микрорайоне Разгуляй для выплаты компенсаций, сообщают в мнистерстве строительства Пермского края.

Обнаружилось, что владельцы 25 гаражных боксов не зарегистрированы в Россреестре и ранее возникшие права собственности на имущество не установлены. УКС просит собственников выйти на связь для заключения соглашений о получении компенсации за снесённые строения.

Напомним, с апреля по август 2019 года организация-подрядчик незаконно снесла принадлежащие гражданам гаражные боксы ГСК №1 в микрорайоне Разгуляй.