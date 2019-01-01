Григорий Середкин Средняя цена на сахар в Перми снизилась почти на 9%, а гречка подорожала на столько же Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат проанализировал изменение средней цены на продукты питания: в ноябре 2019 года наиболее сильно подорожали крупы и молочная продукция.

Рекордсменом по повышению цены стала гречневая крупа. Цены на гречку выросли почти на 9%. На 5% подорожали творог и куриные яйца. Сезонное изменение цены затронуло и картофель: цена клубней выросла на 6%. На 2,5% выросла стоимость молока и сливочного масла.

На 1,5% выгоднее стало покупать рыбу и свинину. Наибольшее снижение цены коснулось сахара, подешевевшего на 8,7%.