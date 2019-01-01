Прокуратура нашла нарушения в работе пермского аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермской транспортной прокуратурой проведена проверка в АО «Международный аэропорт «Пермь» исполнения трудового законодательства. О результатах проверки сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В нарушение требований Трудового кодекса РФ, работники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта несвоевременно обеспечивались снаряжением и соответствующими средствами индивидуальной защиты.

В связи с этим прокурором в отношении АО «Международный аэропорт «Пермь» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации). Государственной инспекцией труда в Пермском крае юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Кроме того, прокурором генеральному директору аэропорта внесено представление, по итогам его рассмотрения нарушения закона устранены.