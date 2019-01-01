Дмитрий Енцов журналист За год средний лимит по кредитным картам для жителей Прикамья вырос на 10% Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с января по октябрь 2019 года средний лимит по выданным кредитным картам жителям Пермского края вырос на 10,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг 51,9 тыс. руб. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Размер кредита в Прикамье оказался ниже, чем в среднем по России (57,1 тыс. руб.), но его рост — чуть выше, чем в среднем по стране (на 9,7%).



Отметим, что традиционно самый высокий средний лимит по картам зафиксирован в Москве (98,3 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (76,1). Самый невысокий — в Оренбургской области (44,2).