Суд вынес запрет оперному театру на эксплуатацию «Королёвских номеров» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Ленинского района к пяти гражданам и Пермскому театру оперы и балета им. П. И. Чайковского о возложении обязанности исполнить предписание Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, прокурор потребовал провести первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте культурного наследия «Королёвские номера» по адресу ул. Сибирская, 5 и запрете эксплуатации помещений до устранения нарушений.

Спорный объект — 3-этажное кирпичное здание, построенное в 1907 году по проекту губернского инженера Е .И. Артёмова, открывшего здесь первоклассные номера. С 1911 по 1915 год в этой гостинице останавливались приезжавшие в Пермь артисты оперы, драмы, цирка. С марта по июнь 1918 г. жил сосланный в Пермь великий князь Михаил Романов. Также в указанном здании квартировались поэты В. Маяковский, В. Луговской.

Основанием обращения в суд явились результаты прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии. В нём расположены помещения общежития, принадлежащие на праве оперативного управления театру, а также кафе, офисные помещения. Техническое состояние его представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

При этом ранее неоднократно собственникам и владельцу помещений Государственной инспекцией вносились соответствующие предписания об устранении нарушений в срок до 14 января 2019 года. Однако все они были проигнорированы.

Учитывая значимость ситуации, прокурор обратился в суд с исковым заявлением к собственникам и владельцу помещений здания.

Решением Ленинского районного суда требования прокурора удовлетворены, на ответчиков возложена обязанность провести первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте культурного наследия «Королёвские номера». Кроме этого, судом запрещена эксплуатация помещений в целях, не связанных с проведением ремонтных работ.