Григорий Середкин
Пермь замыкает первую десятку рейтинга самых комфортных городов России
Учитывались стоимость жизни и качество городской среды
Пермь расположилась на 10-м месте в рейтинге самых комфортных для жизни городов России. Исследование проведено институтом территориального развития «Урбаника», сообщает «РБК».
Рейтинг составлен на основе анализа двух критериев: стоимость жизни и качество городской среды. Пермь занимает 16-е и 37-е места по обоим критериям соответственно.
Всего проанализировано 100 городов. Возглавляют список Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Замыкают сотню Севастополь, Бийск и Уссурийск. Москва расположилась на 52-м месте.