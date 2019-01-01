Григорий Середкин Пермь замыкает первую десятку рейтинга самых комфортных городов России Учитывались стоимость жизни и качество городской среды Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь расположилась на 10-м месте в рейтинге самых комфортных для жизни городов России. Исследование проведено институтом территориального развития «Урбаника», сообщает «РБК».

Рейтинг составлен на основе анализа двух критериев: стоимость жизни и качество городской среды. Пермь занимает 16-е и 37-е места по обоим критериям соответственно.

Всего проанализировано 100 городов. Возглавляют список Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург. Замыкают сотню Севастополь, Бийск и Уссурийск. Москва расположилась на 52-м месте.





