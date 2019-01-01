Мария Сыропятова В Перми выбрали нового председателя Лиги ТОС Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик вчера, 10 декабря, был избран новым председателем Лиги председателей территориального общественного самоуправления (ТОС) Перми.

Об этом на своей личной странице в Facebook написал заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.

Ранее председателем Лиги ТОС Перми на протяжении нескольких лет была Антонина Тухфятуллова.

В 2018 году в Перми насчитывалось 105 ТОС. В 2009 году сообщество было объединено в Лигу председателей ТОС города Перми.