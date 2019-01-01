Григорий Середкин Бывший гендиректор «НОВОГОРа-Прикамье» возглавил коммунальное предприятие в Тольятти Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Бирюков Фото НИА "Самара"

Бывший вице-мэр Перми и экс-глава «НОВОГОРа-Прикамье» Владимир Бирюков возглавил водоснабжающее предприятие «РКС-Тольятти». Об этом пишет независимое информационное агентство «Самара».

Решение принято руководством ГК «Российские коммунальные системы» с целью более эффективного операционного управления предприятием. Владимир имеет двенадцатилетний опыт работы в сфере управления коммунальными системами.

Напомним, что «РКС-Тольятти» является крупным водоснабжающим предприятием «автомобильной столицы России».

Владимир Бирюков родился в 1962 году в Самаре. Окончил Энгельсское высшее зенитно-ракетное командное училище ПВО по специальности «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств». До 1994 года служил в Вооружённых силах России.

В 1994—1998 гг. — начальник службы Управления Федеральной службы налоговой полиции по Пермской области. В 1998—2006 гг. работал на различных руководящих должностях в муниципальных органах власти города Перми, в том числе — заместителем главы Перми. В 2003 году окончил Пермский государственный технический университет, мастер делового администрирования. В группе компаний «Российские коммунальные системы» работает с октября 2007 года: возглавлял пермское предприятие «НОВОГОР-Прикамье», затем брянский филиал, а с 2014 года возглавляет «РКС-Самара».