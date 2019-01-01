Пермский завод «УРАЛХИМа» — первый по производительности труда в регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми отмечен среди лучших во всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России — 2019». Завод возглавил рейтинг предприятий Пермского края, занял второе место в химической отрасли России и стал 47-м из более чем 5000 российских компаний, сообщает пресс-служба предприятия.

Всероссийская премия «Производительность труда: лидеры промышленности России» является ежегодной. Организатор — деловой портал «Управление производством» — анализирует показатели более 5000 промышленных предприятий России, совокупная выручка которых превышает 50% ВВП страны. Базой для анализа являлись данные анкет, предоставленных компаниями, а также годовая отчётность предприятий из открытых источников. Для расчёта производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2018 год.

Производительность труда в филиале «ПМУ», по итогам 2018 года, составила 17,6 млн руб.ина одного работника. Такого результата заводу удалось достичь благодаря модернизации производства, внедрению современных управленческих технологий, созданию оптимальной структуры штата сотрудников и укреплению заинтересованности персонала в успешной работе предприятия.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— За минувшие пять лет компания «УРАЛХИМ» вложила в развитие пермского филиала 3,2 млрд руб. В 2019 году объём инвестиций составит 780 млн руб. Программа развития «ПМУ» включает как обновление производственных мощностей, так и повышение цифровизации основных и вспомогательных процессов. Благодаря успешному достижению этих целей мы получили рост производительности труда за пятилетний период на уровне 13,5%.

На производительности труда положительно сказывается высокая заинтересованность персонала в успешной работе предприятия. Она достигается благодаря кадровой политике компании «УРАЛХИМ». Уровень оплаты труда в филиале «ПМУ» уже много лет существенно превышает средний в химической отрасли Пермского края и ежегодно индексируется. Обширный социальный пакет признан крайкомом Росхимпрофсоюза одним из лучших. В 2019 году филиал «ПМУ» занял первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» регионального этапа конкурса Минтруда России.