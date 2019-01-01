Мария Сыропятова Производство пищевых продуктов в Пермском крае выросло на 23% Самый быстрый рост показывает переработка молока и производство кондитерских изделий Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по октябрь 2019 года пищевая промышленность Прикамья произвела продукции на 55 млрд 198 млн руб. По данным Пермьстата, это на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным статистического ведомства, существенный рост в номинальных объёмах показывает производство молочных продуктов и кондитерских изделий. За первые десять месяцев 2019 года в Прикамье почти на четверть выросло производство сливочного масла и маслянистых паст (на 24,7%). Такой продукции c января по октябрь 2019 года предприятия Пермского края произвели 8,5 тыс. т. За аналогичный период 2018 года её было произведено 6,8 тыс. т.

На 24% по сравнению с прошлым годом выросло производство творога, сыров и молокосодержащих продуктов. С января по октябрь 2019 года в Пермском крае такой продукции произвели 24,6 тыс. т, в то время как годом ранее — 18,7 тыс. т.

Существенный рост показывает производство кондитерских изделий — за первые десять месяцев 2019 года их производство в Пермском крае составило 40,7 тыс. т, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Годом ранее такой продукции было произведено 36,1 тыс. т.

Эксперты и участники рынка подтверждают рост производства у переработчиков молока и кондитерской отрасли. Более высокие темпы роста именно там объясняют влиянием общероссийских тенденций и способности предприятий инвестировать в развитие производственных мощностей.

Дмитрий Гергерт, заместитель декана факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми:

— Сейчас одной из главных тенденций в пищевой промышленности является укрупнение бизнеса и рост поставок за пределы региона. Федеральные холдинги заинтересованы в консолидации производства, они увеличивают своё присутствие на рынке. Поэтому логично, что рост наблюдается, например, в кондитерской отрасли. В Пермском крае расположена крупная фабрика «Нестле» (бывшая кондитерская фабрика «Камская»). Объёмы межрегионального экспорта у таких предприятий естественным образом растут.

В Перми сложились хорошие традиции производства кондитерских изделий. Одно из ключевых предприятий отрасли — кондитерская фабрика «Пермская» — активно экспортирует продукцию за пределы Пермского края и России. Они успешно выдерживают конкуренцию с другими российскими производствами, в том числе за счёт премиум-сегмента. В последние годы они значительно расширили линейку ассортимента своей продукции. Недавно на фабрике установили новую линии по производству конфет со сложными начинками и провели модернизацию линии фруктовых пастилок «Правильные сладости». Коллектив предприятия работают над увеличением ассортимента продукции, в том числе над увеличением доли линейки так называемых «правильных» сладостей.

Летом этого года было запущено новое производство сыров на Юговском молкомбинате, которое стало частью масштабной модернизации предприятия. Производство сыров, производимых молкомбинатом, уже выросло на 40%. При этом отмечают, что рост продаж происходит и в других категориях молочных продуктов.

Сергей Хазов, генеральный директор ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»:

— После проведения модернизации на производстве мы значительно увеличили мощности по производству масла и сыра. В результате максимальной автоматизации процессов удалось значительно снизить производственные затраты и расширить ассортиментную линейку. Благодаря внедрению новых технологий и запуску автоматических линий по производству сыра мы наблюдаем рост спроса по всем категориям продуктов в Пермском крае и за его пределами. Можно предположить, что увеличение продаж связано с внедрением системы «Меркурий», которая позволила убрать с рынка «серую» и контрафактную продукцию. Сыры, творог и сливочное масло — биржевые продукты, возможно, также вытесняем продукцию, которая раньше завозилась на территорию России.

Среди предприятий переработки сырого молока в Пермском крае активно наращиваются объёмы производства молочных продуктов и на чернушинском ООО «Маско». После запуска всех проектов там планируют увеличить объёмы переработки сырого молока до 200 т в день. Эксперты также говорят о том, что одними из крупных потребителей сырого молока в Пермском крае являются также «Вемол» из Верещагинского района и пермская фабрика «Созвездие» агрохолдинга «Комос».

В отрасли наблюдают постепенный рост производства сырого молока, главного сырья для переработчиков. По данным краевого минсельхозпрода, в 2019 году реализация инвестпроектов по модернизации и строительству новых молочных ферм позволила увеличить производства сырого молока на 6,2 тыс. т.

«За счёт ввода в эксплуатацию новых комплексов, увеличения поголовья и продуктивности животных идёт рост производства, — считает руководитель Ассоциации молочников Пермского края Николай Капустин. — Сейчас модернизация производственных мощностей у сельхозпроизводителей — это главный залог нашей конкурентоспособности на рынке».

В краевом правительстве говорят о том, что активный рост производственных мощностей в переработке идёт быстрее, чем производство сырого молока. Это приводит к его недостатку на внутреннем рынке, и ряд производителей вынуждены закупать его за пределами региона.

В 2019 году краевой бюджет выделил на возмещение части затрат на реализацию инвестпроектов сельхозтоваропроизводителям 794 млн руб. В следующем году на эти цели также предусмотрены бюджетные ассигнования.

В краевом минсельхозепроде ожидают, что значительная часть средств будет востребована сельхозпроизводителями именно в секторе молочного животноводства.