Наталья Тимофеева журналист В Хохловке в 2020 году отреставрируют две коми-пермяцкие усадьбы Подрядчикам нужно избавить экспонаты от гнили и короеда и устранить огрехи предыдущих реставраций Поделиться Поделиться Твитнуть

Усадьба Светлакова

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило два аукциона на реставрацию объектов культурного наследия: «Усадьба Светлакова», «Изба Кудымова». Памятники находятся в коми-пермяцком секторе АЭМ «Хохловка» (рядом со входом в музей). Начальная цена контракта на реставрацию «Усадьбы Светлакова» составляет 6,6 млн руб., а на реставрацию «Избы Кудымова» — 6,4 млн руб.

Ранее ООО «Пермстроймет +» разработало научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению обоих объектов культурного наследия. В проекте реставрации «Усадьбы Светлакова» говорится, что наблюдается разрушение камня фундамента, брёвна стен поражены домовым грибом, личинками короеда и гнилью, имеются фрагментарные утраты на торцах брёвен. Верхний слой покрытия крыши находится в неудовлетворительном состоянии: тёс поражён гнилью, мхом и лишайником, имеются фрагментарные утраты досок верхнего слоя, наблюдаются следы протечек в местах сопряжения кровель.

Во время реставрации подрядчик должен перебрать сруб и заменить трухлявые и гнилые, не являющиеся подлинными брёвна, восстановить утраченные деревянные въездные ворота, отремонтировать печь, заделать щели и восстановить фундамент усадьбы. Сохраняемые брёвна и конструкции (слеги, столбы, окна, ворота) нужно очистить от лишайника и личинок короеда, а все деревянные поверхности — обработать огнебиозащитными составами на водной основе. Также требуется очистить здоровые брёвна сруба от луба, который способствует задержке влаги, провоцирует образование гнили и размножение домовых грибов, а также нарушает эстетический вид памятника.

Новые брёвна для сруба нужно подобрать аналогичной формы, диаметра и длины, а введённую в тело памятника «свежую» древесину затонировать под цвет старого дерева. Также требуется заменить использованные при предыдущих реставрациях современные материалы на аутентичные. Например, следует заменить толь, использованную для гидроизоляции крыши, на берёсту, а современные болты и гайки — на кованые.

Все работы по сборке сруба рабочие должны вести вручную, с использованием минимума механических приспособлений, как, например, блоки для подъёма бревен и «баба» — большой деревянный молот для осадки брёвен в срубе. В связи с этим в техническом задании указывается, что «отсутствие на объекте точки подключения электроснабжения не является поводом для отказа от выполнения и приостановки работ».

Изба Кудымова

В проекте реставрации «Избы Кудымова» указываются похожие проблемы и их решения: экспонат точно так же частично поражён личинками короеда, гнилью, мхом, домовым грибом и лишайником. Главное отличие состоит в том, что с восточной стороны под избой в районе крыльца на 30 см просел грунт. Из-за неравномерной просадки фундамента наблюдается видимая деформация сруба, нарушение общей геометрии крыльца и заполнения оконных проёмов. Также у «Избы Кудымова», в отличие от «Усадьбы Светлакова», есть въездные деревянные ворота. Но опорные столбы и венчающее бревно сгнили, из-за чего эксперты пришли к выводу, что ворота находятся в аварийном состоянии. Чтобы устранить эти проблемы, подрядчику нужно восстановить высоту ленточного фундамента и геометрию крыльца, а также отреставрировать деревянные въездные ворота.

Срок выполнения всех работ по каждому из контрактов составляет десять месяцев с даты подписания контракта. Все применяемые при реставрации материалы должны быть новыми и соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 декабря. Аукционы планируется провести в тот же день.

Напомним, что, как сообщается на сайте Пермского краевого научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия), «Усадьба Светлакова» построена в 1910-е—1920-е годы. Усадьба представляет собой дом-двор двурядной связи: жилая и хозяйственная части располагаются параллельно друг другу под самостоятельными двускатными крышами, между ними находится крытый двор. В 1989 году усадьбу разобрали и перевезли из деревни Дема Кочёвского района в музей, а в 1990-м начали реставрировать как усадьбу крестьянина-отходника, который занимался добычей и обработкой жернового камня.

«Изба Кудымова» построена в первой половине XIX века в деревне Яшкино (Юсьвинский район). В 1857 году её перевезли в другое место и прирубили к ней сруб с сенями. В 1986 году избу перевезли без разборки в Коми-Пермяцкий сектор музея, где она вошла в состав усадьбы середняка-земледельца. Реставрирована в 1988—1989 годах.

Фото: https://uraloved.ru