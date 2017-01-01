В Прикамье объявили аукцион на обследование двух коми-пермяцких усадеб Документацию на проведение реставрации двух экспонатов музея Хохловка нужно подготовить до 4 ноября

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Изба Кудымова

Вчера, 26 марта, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила аукцион на разработку научно-проектной документации для реставрации объектов культурного наследия: «Усадьба Светлакова», «Изба Кудымова». Памятники находятся в коми-пермяцком секторе АЭМ «Хохловка» (рядом со входом в музей).

Начальная цена контракта составляет 1,2 млн руб. Подрядчик должен провести обследование технического состояния и инженерные исследования памятников, подготовить проект реставрации, рабочую и сметную документацию, а также пройти государственную и историко-культурная экспертизу. Все работы требуется выполнить до 4 ноября 2019 года.

Заявки принимаются до 3 апреля. Аукцион планируется провести 8 апреля.

Усадьба Светлакова

Как сообщается на сайте Пермского краевого научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия), «Усадьба Светлакова» построена в 1910-е—1920-е годы. Усадьба представляет собой дом-двор двурядной связи: жилая и хозяйственная части располагаются параллельно друг другу под самостоятельными двускатными крышами, между ними находится крытый двор. В 1989 году усадьбу разобрали и перевезли из деревни Дема Кочёвского района в музей, а в 1990-м начали реставрировать как усадьбу крестьянина-отходника, который занимался добычей и обработкой жернового камня.

«Изба Кудымова» построена в первой половине XIX века в деревне Яшкино (Юсьвинский район). В 1857 году её перевезли в другое место и прирубили к ней сруб с сенями. В 1986 году избу перевезли без разборки в Коми-Пермяцкий сектор музея, где она вошла в состав усадьбы середняка-земледельца. Реставрирована в 1988—1989 годах.

Фото: https://uraloved.ru

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