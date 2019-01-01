Следственные органы проверяют обстоятельства смерти девушки под колёсами поезда на ст. Кунгур Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 8 декабря, в 23:17, на 1535 километре 2 пикета станции Кунгур грузовым поездом смертельно травмирована 18-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе опроса локомотивной бригады установлено, что машинист приближающегося поезда, заметив девушку, которая переходила железнодорожные пути, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В результате пострадавшая получила повреждения, не совместимые с жизнью.

По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка, сообщают в ведомстве.