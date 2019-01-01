Григорий Середкин Половина населения Пермского края привита от ОРВИ Поделиться Поделиться Твитнуть

В регионе активно продолжается вакцинация против гриппа. На данный момент вакцинацию прошли более 1 млн 280 тыс. человек, в том числе 460 тыс. детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями в первую декаду декабря близится к эпидемическому порогу. По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют характерные для зимнего времени года возбудители — риновирусы и аденовирусы.

Эпидемиологи напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа практически для всех категорий населения.