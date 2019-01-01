В Пермском регионе СвЖД на 2,1% выросла погрузка и на 1,4% сократился грузооборот Поделиться Поделиться Твитнуть

Погрузка в Пермском регионе Свердловской ЖД за январь — ноябрь 2019 года достигла 41,5 млн т, что на 2,1% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

За 11 месяцев в Прикамье погружено:

химических и минеральных удобрений — 13,8 млн т (+5,6% к январю — ноябрю 2018 года);

промышленного сырья и формовочных материалов — 9,4 млн т (-3,8%);

нефти и нефтепродуктов — 7,7 млн т (-1,9%);

строительных грузов — 3,1 млн т (+26,2%);

химикатов и соды — 2,1 млн т (-5%);

черных металлов — 214,8 тыс. т (+0,6%);

лома черных металлов — 422,9 тыс. т (-13,8%);

руды железной и марганцевой — 368 тыс. т (+74,4%);

цемента — 869,0 тыс. т (+13,1%);

лесных грузов — 660,4 тыс. т (-8%).

Грузооборот в Пермском регионе СвЖД с начала 2019 года составил 47,9 млрд тонно-км (-1,4% к январю — ноябрю 2018 года).

По оперативной информации, погрузка в Пермском регионе СвЖД в ноябре 2019 года составила 3,6 млн т, что на 2,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в ноябре снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,3% и составил 4,5 млрд тонно-км.

В целом погрузка на Свердловской железной дороге за январь — ноябрь 2019 года составила 129,1 млн т, что на 0,7% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

В ноябре 2019 года погрузка составила 11,3 млн т, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,3% и составил 16,99 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,8% и составил 21,9 млрд тонно-км.