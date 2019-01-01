«Молот-Прикамье» уступил в гостях «Ладе» Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» уступил тольяттинской «Ладе» в гостях. Итоговый счёт матча — 3:1.

«Молотобойцы» первыми открыли счёт. В первом периоде шайбу забросил Валерий Глебов. На неё хозяева ответили тремя удачными бросками.

Павел Десятков, главный тренер «Молота-Прикамье»:

— Неплохо, считаю, играли. В первом периоде преимущество было у нас, во втором соперник нас прихватил в отрезок, когда мы пропустили две шайбы. В целом игра была равной, были моменты, чтобы отыграться, не смогли забить и пропустили в пустые ворота. Самоотдача у ребят была неплохая.

После поражения «Молот-Прикамье» находится на 20-м месте из 34 возможных в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.