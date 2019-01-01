Мария Сыропятова За участие в картелях бизнес могут привлечь к уголовной ответственности Предприниматели считают более актуальной проблему низкой конкуренции Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

В следующем году УФАС по Пермскому краю прогнозирует рост числа выявленных картельных сговоров на рынке госзакупок. Там говорят об изменении системы работы ведомства: автоматизации работы через «Спарк-маркетинг» и налаживании взаимодействия с правоохранительными органами.

Это, как ожидают в ведомстве, приведёт к росту размеров выявляемого ущерба и в том числе создаст условия для привлечения участников картельных сговоров к уголовной ответственности. Эксперты подтверждают эффективность внедрения цифровых технологий в выявлении картельных сговоров. Также указывают на актуальность низкой конкуренции на торгах, которая вызвана низкими начальными закупочными ценами.

В 2019 году Управление ФАС по Пермскому краю выявило семь картельных сговоров, ещё пять находятся в стадии рассмотрения. В 2020 году там прогнозируют, что их общее количество возрастёт вдвое и составит не менее 20. Такие оптимистичные ожидания пермских антимонопольщиков связаны с расширением инструментария работы ведомства через подключение к новым аналитическим инструментам.

В ноябре 2019 года к системе «Интерфакс-маркетинг» было подключено управление УФАС по Пермскому краю. Теперь процесс поиска и определения картельных сговоров на закупках автоматизирован, а у сотрудников появились широкие возможности по сплошному мониторингу закупок. Об этом на специальном брифинге рассказал заместитель начальника отдела контроля товарных рынков и экономической концентрации Дмитрий Шилов.

«Если раньше мы вручную анализировали данные по аукционам, то сейчас мы можем делать это автоматически, — рассказал Дмитрий Шилов. — Теперь мы можем видеть все аукционы, где конкретные лица участвовали совместно, а также определяем, где было прямое нарушение антимонопольного законодательства», — пояснил сотрудник антимонопольного ведомства.

Другие эффекты, которых ожидают пермские антимонопольщики от внедрения новой системы работы, — увеличение числа аукционов, в отношении которых будут расследоваться антимонопольные дела, и, как следствие, укрупнение выявленных в ходе расследования общих сумм полученного участниками картельных сговоров дохода. По данным краевого УФАС по Пермскому краю, в 2019 году по уже расследованным делам общая сумма закупок, на которых были выявлены картельные сговоры, составила 1 млрд 129 млн руб. Там ожидают, что после завершения расследования по ещё нескольким делам сумма увеличится на 383 млн руб.

«Картель может быть один, но количество аукционов по нему может исчисляться десятками, — рассказал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. — Поэтому сумма ущерба с увеличением количества аукционов, по которым расследуется уголовное дело, должна увеличиваться», — добавил представитель антимонопольного ведомства.

В ведомстве сослались на интересы расследования и отказались подробно говорить о критериях, по которым организуется поиск в системе «Спарк-маркетинг». Однако пояснили, что речь идёт о тех доказательствах, которые ранее уже активно использовала антимонопольная служба. В том числе речь идёт о цифровых следах.

«Сейчас люди становятся умнее, — говорит Дмитрий Шилов. — Совпадение ip-адресов становится большой редкостью. В Перми мы такого уже не наблюдаем, пока это встречается в районах Пермского края», — пояснил сотрудник антимонопольного ведомства.

В ведомстве реагируют на эти изменения участников картельных сговоров и уже тестируют новые доказательства, в том числе используя и новые цифровые возможности.

Управлением ФАС по Пермскому краю уже заведено антимонопольное дело, по которому материалы могут быть переданы в правоохранительные органы. В этом случае там будут решать вопрос о возможности применения к участникам картельного сговора 178-й статьи УК РФ «Ограничение конкуренции». Кроме штрафа до 500 тыс руб. по части первой этой статьи можно получить и лишение свободы сроком до трёх лет.

Речь о деле, заведённом Управлением ФАС по Пермскому краю 3 декабря, по поставкам детского питания в медицинские учреждения Пермского края.

Ещё одной новацией станет в ближайшее время налаживание взаимодействия между правоохранительными органами и антимонопольным ведомством. Если ранее антимонопольные дела заводились сразу после поступления заявления, то теперь в Управлении ФАС по Пермскому краю подождут, пока правоохранительные органы соберут «фактуру для заведения уголовных дел». Пермский антимонопольщики считают, что через межведомственное взаимодействие смогут добиться максимально сурового наказания для нарушителей антимонопольного законодательства.

«Только административными мерами эту проблему не решить, поскольку юрлица, уже привлечённые за использование нелегальных схем на торгах, продолжают заниматься противоправной деятельностью, — считает руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин. — Более того, картели растут и расширяются, поскольку оштрафованные участники торгов стремятся покрыть свои убытки с помощью других противоправных действий».

В антимонопольном ведомстве считают картельные сговоры одной из самых значимых проблем, наносящих вред экономике России. Эксперты согласны с тем, что важно бороться с недобросовестной конкуренцией, но также указывают на большое число закупок с одним участником или их отсутствие в силу их низкой рентабельности.

По мнению председателя Пермского отделения «Деловой России» Дмитрия Теплова, сейчас более актуальна ситуация, когда на конкурс заявляется только один подрядчик. «Слишком низкая цена контракта ведёт к низкой рентабельности для бизнеса. Случается и такое, что по этой причине тендеры не могут разыграть, — говорит Дмитрий Теплов. — Если на него заявляется слишком мало компаний, то тогда это уже вопросы к организаторам закупки, — считает руководитель Пермского отделения «Деловой России».

«Картельные сговоры характерны для рынков с малым количество игроков, — считает президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов. — Их количество может быть искусственно занижено или же ограничено в силу масштабов проекта», — говорит руководитель Пермской ТПП.

Представители бизнес-ассоциаций также говорят о том, что сейчас бизнесу нужно предельно осторожно обращаться с государственными деньгами. Государство ждёт от предпринимателей досконального знания законодательства и следования букве закона.

В Управлении ФАС по Пермскому краю признают, что при назначении начальной цены контракта распространена ситуация, когда коммерческие предложения о цене направляют связанные между собой компании. Зачастую экономика таких действий основана на покровительстве конкретного чиновника, который может оказывать влияние оценку качества выполнения работ.

«Проверить некачественное исполнение и доказать эту цепочку сговора весьма проблематично, — признаёт руководитель Управления ФАС по Пермскому краю Александр Плаксин. — А в рамках полномочий ФАС практически нереально, поэтому нам нужно усиливать взаимодействие с правоохранительными органами», — считает руководитель пермских антимонопольщиков. В УФАС по Пермскому краю говорят, что предложения по цене контракта от аффилированных компаний — это, в первую очередь, сигнал для антимонопольной службы о том, что к ситуации нужно подключить правоохранительные органы.