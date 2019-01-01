Пермский край — во второй половине рейтинга трезвых регионов страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край занял 58-е место в рейтинге трезвых регионов России. Ежегодный рейтинг подготовила ассоциация «Трезвая Россия».

Методика подсчёта осуществлялась на основе нескольких критериев: процент смертности из-за отравления алкоголем, численность страдающих алкоголизмом от общей доли населения, объём проданной алкогольной продукции и количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Также учитывалась сила антиалкогольного законодательства внутри субъекта.

Верхние позиции заняли регионы Северного Кавказа. Самыми пьющими признаны Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Приморский край.