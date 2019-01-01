В выходные в ходе благотворительного йога-марафона пермяки собрали для детей свыше 214 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Екатерины Костарёвой

В минувшее воскресенье на «Заводе Шпагина» прошёл третий йога-марафон «Дышать». Организатором марафона стал фонд «Дедморозим».

Мероприятие было посвящено детям, страдающим от болезней дыхательной системы. Всего марафон собрал 400 участников. Гости марафона получили возможность участвовать в мастер-классах от профессионалов йоги, а также памятные подарки.

«Участники йога-марафона наполнили счастьем пространство цеха и поделились своей любовью с детьми, которым она так нужна. Мы каждый день делаем выбор, и 8 декабря 400 человек сделали выбор помочь», — поделилась мнением о прошедшем директор йога-студии «Кора» Ирина Суворова.

Все вырученные средства в размере 214 411 руб. направлены на покупку расходных материалов для медицинского оборудования, которые не предоставляются за счёт государственного бюджета.