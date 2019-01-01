Житель Пермского края осуждён за уклонение от призыва на военную службу Поделиться Поделиться Твитнуть

Жителю Берёзовского района грозит уголовное наказание по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 328 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Следствие установило факт уклонения с осеннего призыва 2015 года по весенний призыв 2019 года. Призывник не являлся по повесткам в военкомат. Также обвиняемый сменил место жительства и переехал в Пермь без постановки на воинский учёт по месту фактического проживания.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить денежный штраф в размере 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.