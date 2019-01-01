Пермский край получит из федерального бюджета 1,24 млрд руб. Средства выделены в виде гранта для стимулирования региона к экономическому развитию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край получит 1,24 млрд руб. из федерального бюджета за достижение показателей эффективности деятельности (KPI) региона по итогам 2018 года. Средства выделены в виде гранта для стимулирования региона к экономическому развитию, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Всего по распоряжению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в 2019 году между пятьюдесятью регионами будет распределено 45 млрд руб.

Как отметил Дмитрий Медведев, гранты направлены тем регионам, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности по итогам прошлого года.

«Это весьма приличные деньги. И рассчитываю на то, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач», — сказал Медведев на заседании правительства.

Пермский край стал 11-м регионом страны по размеру гранта, обогнав такие регионы, как Свердловская, Нижегородская и Пензенская области.

По итогам работы в 2018 году Нижегородская область получила грант 1,19 млрд руб., Чувашская Республика — 1,05 млрд руб., Пензенская область — 952,4 млн руб., Ульяновская область — 841,4 млн руб., Республика Марий Эл и Кировская область — по 40 млн руб.

На федеральном уровне отмечена работа Прикамья по росту инвестиций, увеличению количества высокотехнологичных рабочих мест, числа субъектов малого и среднего бизнеса, повышению уровня образования.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что решение о направлении средств гранта будет принято в начале 2020 года.