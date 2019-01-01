Дмитрий Енцов журналист Аномальное потепление продлится до среды Поделиться Поделиться Твитнуть

Аномальное для декабря тепло, пришедшее в Пермь в минувшие выходные, продлится до среды. Как уточняет Гидрометцентр РФ, до 11 декабря дневная температура составит в среднем 0°, ночью похолодает до -2°. Такие явления продолжат приводить к тому, что растаявший снег к вечеру будет подмерзать.

Понижение температуры ожидается с четверга. Самым холодным днём недели ожидается суббота, 14 декабря, когда дневная температура воздуха опустится до -6°, ночная – до -9°.