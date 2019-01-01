Дмитрий Енцов журналист «Молот-Прикамье» уступил «Дизелю» в дополнительное время Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 7 декабря сыграл очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Пензе в дополнительное время пермяки уступили местному «Дизелю» в овертайие – 2:3.

За «Молот» голы забили Артур Чувиляев и Сергей Купцов.

Сейчас «Молот-Прикамье» занимает 20-е место в турнирной таблице. Следующий матч пермяки проведут 9 декабря в Тольятти, где сыграют с местной «Ладой».