Дмитрий Енцов журналист Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми за осень снизилась на 200 руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с августа по ноябрь 2019 года средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры снизилась примерно на 200 руб. – с 13,1 тыс. руб. до 12,9 тыс. руб. тот показатель стал 63-м среди 76-и исследованных аналитиками портала domofond.ru городов.

В России самый крупный «взлёт» аренды за этот период зафиксирован во Владивостоке – на 800 руб. Самое крупное «падение» - в Сочи (на 3,6 тыс. руб.).