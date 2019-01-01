В Перми спасли дрейфующих на льдине рыбаков Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю, спасатели с помощью плавательных средств сумели оперативно снять рыбаков с оторвавшегося льда (размер льдины составлял 9 на 80 метров).

В результате происшествия любители зимней ловли не пострадали. Рыбаков доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждаются.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, в 18:20 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на правом берегу Камы в районе деревни Оборино на льдине находятся шестеро рыбаков. Льдина с рыбаками находилась в 30-40 м от берега, и люди не могли самостоятельно эвакуироваться.

В спасательной операции приняли участие семь единиц техники и 24 человека личного состава от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и еще две единицы техники и четыре человека — от МЧС.



