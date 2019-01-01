На Каме оторвалась льдина с шестью рыбаками Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, сегодня, 7 декабря, в 18:20 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на правом берегу Камы в районе деревни Оборино на льдине находятся шестеро рыбаков.

По информации министерства, льдина с рыбаками находится в 30-40 м от берега, и люди не могут самостоятельно эвакуироваться.

Сейчас развернута спасательная операция. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Пермского края, на место происшествия от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выехали семь единиц техники и 24 человека личного состава, и еще две единицы техники и четыре человека — от МЧС.

«Ситуация находится под контролем. Проводятся спасательные работы. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС.