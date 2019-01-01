В Красновишерске бывшего директора водоканала осудили за попытку мошенничества Поделиться Поделиться Твитнуть

Красновишерский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал-1» Красновишерска.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, мужчина, занимая должность директора МУПа, в 2015—2018 годах разработал преступную схему, позволяющую ему в результате мошеннических действий завладеть более 5 млн руб. Эти деньги принадлежали МУП «Водоканал-1», вошедшему в стадию банкротства.

В частности, злоумышленник составлял фиктивные договоры о выполненных работах и их приёмке, подделывал подписи за аффилированных ему лиц, а потом направлял эти документы в Арбитражный суд Пермского края. Благодаря этому он получал возможность варьировать очерёдность реестра кредиторов МУП «Водоканал-1».

Однако мужчине не удалось похитить денежные средства предприятия из-за вмешательства прокуратуры Красновишерского района. Бывшего директора МУПа обвинили в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд приговорил экс-директора к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчину оштрафовали на 500 тыс. руб. и запретили на два года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор в законную силу ещё не вступил.



