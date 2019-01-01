Мария Сыропятова УФАС вынесло решение по чайковскому «тарану» Поделиться Поделиться Твитнуть

УФАС по Пермскому краю вынесено решение по нарушениям при проведении трёх аукционов по строительству дорог в Чайковском районе. В ведомстве установили использование участниками торгов ООО «Строительно-монтажное управление №5» (ООО «СМУ №5») и ООО «Автоспецтранс» схемы «таран».

Участникам торгов выписаны предписания о недопущении таких нарушений в будущем. Также им грозят теперь штрафы от одной десятой до половины от суммы полученного дохода. Об этом на брифинге ведомства рассказал заместитель начальника отдела контроля товарных рынков и экономической концентрации Дмитрий Шилов.

В ведомстве ожидают, что на это решение может быть подана апелляция, поскольку участники аукционов не считают свои действия нарушением Закона «О защите конкуренции». Там ссылаются на наличие договора доверительного управления, который, по их версии, может позволять говорить об исключениях из ст. 11 Федерального закона «О защите прав конкуренции».

Однако в Управлении УФАС по Пермскому краю отвергают этот довод, считая договор недействительным. Там ссылаются на то, что он не был нотариально заверен, а соответствующие изменения не были внесены в ЕГРЮЛ.

Представитель ответчиков при рассмотрении дела подтвердила наличие предварительной согласованности между участниками торгов — ООО «Строительно-монтажное управление №5» (ООО «СМУ №5») и ООО «Автоспецтранс». Там ссылались на открытость аукционов и экономическую целесообразность снижения цены, а также ожидания ими прихода на торги других участников.

Однако в комиссии посчитали, что снижение цены произошло из-за действий именно ООО «СМУ №5» и физлица, который одновременно является единственным его владельцем. В то время как победителем торгов было признано ООО «Автоспецтранс», подконтрольное жене владельца ООО «СМУ №5».

Напомним, что участниками схемы «таран» на торгах на строительство дорог в Чайковском, согласно решению управления УФАС по Пермскому краю, считаются ООО «Автоспецтранс», ООО «Строительно-монтажное управление №5» ООО «СМУ №5», а также физическое лицо, которое является учредителем ООО «СМУ №5». Общая сумма, разыгранная на аукционах, составила менее 1,5 млн руб.

«Тараном» называют разновидность картельного сговора, когда организации с некорректными заявками очень быстро сбивают стоимость контракта, а остальные участники аукциона, которые не участвуют в сговоре, просто не успевают подать ценовое предложение. В результате ценовое предложение падает на уровень ниже рентабельности закупки для участников.

После того как добросовестные поставщики покидают аукцион, заявку подаёт ещё один участник картельного сговора со стоимостью работ чуть ниже первоначальной цены закупки. После рассмотрения вторых заявок выясняется, что компании, которые играли на понижение цены, допустили ошибки при подаче или заполнении документов. Они автоматически отсеиваются комиссией, а победа в аукционе достаётся игроку, подавшему заявку с минимальным снижением цены контракта.