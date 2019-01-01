Мария Сыропятова Вероятный картельный сговор по 97 аукционам расследуют в Пермском УФАС Дело касается поставок детского питания в медицинские учреждения Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ТАСС

Пермское УФАС 3 декабря возбудило дело по поставкам детского питания в медицинские учреждения Пермского края. В качестве вероятных участников картельного сговора там фигурируют ООО «Семь нянь», Ольги Яворской и Александра Смелова.

Дело заведено по 97 аукционам, которые проводились с февраля 2017 года по июль 2019 года. Сумма полученного дохода по ним может составить до 87 млн руб. В ведомстве говорят о наличии многочисленных косвенных признаках картельного сговора между участниками: одновременно получение аккредитации между участниками торгов, одновременная подача заявок с разницей в несколько минут, совпадение IP-адресов, одинаковые файлы в составе заявок или разные файлы, созданные одним и тем же пользователем.

Также в ведомстве указывают на многочисленные косвенные связи потенциальных участников картельного сговора. В частности, один из них использовал реквизиты оптового склада ООО «Семь нянь», в ряде случаев использовались одинаковые номера телефонов или адреса электронной почты.

В антимонопольном ведомстве считают, что участники «могли координировать свои действия, что могло иметь влияние на ход и результат торгов». В большинстве аукционов цена была снижена на один процент, в целом по всем 97 аукционам диапазон снижения цены варьировался от 0,5% до 1,5%. Решение по этому делу пока не вынесено. Однако в УФАС считают, что если это случится, то «с большой долей вероятности материалы будут переданы в правоохранительные органы».

В этом случае там будут решать вопрос о возможности применения к участникам картельного сговора статьи 178 УК РФ «ограничение конкуренции». Кроме штрафа до 500 тыс руб. по части первой этой статьи можно получить и лишение свободы сроком до трёх лет.