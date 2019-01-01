Почти тремя миллионами банковских счетов пермяки управляют через интернет Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление почти 3 млн банковских счетов жители Пермского края осуществляют через интернет. Темп роста за год составил 103%, сообщает пресс-служба Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

Ещё более чем 2,8 млн счетов пермяки управляю со смартфонов. Темп роста данного способа дистанционного банковского обслуживания составил к аналогичному периоду 2018 года 100,2%.

По состоянию на 1 октября общее количество счетов, открытых физическим лицам в кредитных организациях региона, составило более 9,9 млн.