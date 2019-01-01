Сменился главврач одной из крупнейших пермских больниц Поделиться Поделиться Твитнуть

Главврач детской клинической больницы имени Пичугина Дмитрий Бондарь покинул пост. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на минздрав края.

С 3 декабря главврачом больницы по совместительству назначен главный врач городской детской клинической больницы №3 Игорь Шинкарик.

Детская клиническая больница им Пичугина — одно из крупнейших в Перми медучреждений. В ее состав входит семь детских поликлиник, два стационара, а также лаборатории и молочные кухни. В минздраве Пермского края «URA.RU» пояснили, что штатная численность больницы — 986 человек. Это первая на Урале детская клиника, которая ведет свою историю с 1922 года.