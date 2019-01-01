Краевой суд лишил части полномочий и. о. главы Осинского городского округа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд по иску прокуратуры сегодня, 6 декабря, отменил решение Осинской городской думы о наделении полноценными полномочиями и. о. главы местной администрации Алексея Григорьева.

Таким образом, суд привёл решение думы городского округа в соответствие с действующим законодательством. Напомним, что исполняющий обязанности главы муниципалитета не имеет права исполнять обязанности руководителя ликвидационной комиссии и формировать администрацию городского округа. Согласно закону, у исполняющего обязанности главы муниципалитета есть полномочия подписывать решения думы и публиковать их в официальном СМИ.

Всего прокуратурой подано около 15 протестов на решения думы Осинского ГО.

Информацию о решении краевого суда «Новому компаньону» подтвердил глава Осинского района Яков Лузянин.

Напомним, что 14 ноября суд приостановил решение Осинской гордумы о ликвидации администрации Осинского района.

Согласно законодательству, решение о ликвидации администрации Осинского района не могло быть принято раньше, чем появится администрация Осинского городского округа.

Мэрию в срок до 1 января 2020 года должен сформировать избранный по результатам конкурса глава Осинского городского округа. Однако сейчас положение о выборах главы, принятое думой, оспаривается в суде Яковом Лузяниным. Слушания по данному делу назначены на 10 декабря.







