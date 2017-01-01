Суд приостановил решение Осинской думы о ликвидации администрации района



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Сегодня, 14 ноября, судья Осинского районного суда поддержала ходатайство прокурора о приостановлении действия решения депутатов местной думы. Об этом сообщает ProPerm.ru.

Ранее по вине парламентариев, которые приняли постановление о ликвидации администрации Осинского района раньше установленного срока, платежи по бюджетным обязательствам муниципалитета стали невозможны.

Согласно законодательству, решение о ликвидации администрации Осинского района не могло быть принято раньше, чем появится администрация Осинского городского округа.

Мэрию в срок до 1 января 2020 года должен сформировать избранный по результатам конкурса глава Осинского городского округа. Однако сейчас положение о выборах главы, принятое думой, оспаривается в суде Яковом Лузяниным.