Наталья Тимофеева журналист Региональный центр фигурного катания спроектирует компания из Санкт-Петербурга ООО «Монолит «М» снизило максимальную стоимость работ на 45% Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 5 декабря, краевые власти подвели итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство Ледового дворца спорта «Региональный центр по фигурному катанию». Максимальная цена контракта составляла 36,1 млн руб.

На конкурс поступило восемь заявок: от ООО «ИСС» и ООО «Монолит «М» из Санкт-Петербурга, ООО «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» и ООО ПСК «КОНТИНЕНТ» из Москвы, ООО «ТВСПРОЕКТ» из Ростова-на-Дону, ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» из Краснодара, ЗАО «ИННЦ» из Ижевска и ООО «НПТИ «ОРТЭКС» из Перми. Все заявки признали соответствующими требованиям.

Наименьшую цену контракта предложило ООО «Монолит «М» — 19,5 млн руб. (снижение на 45%). ООО «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» снизило максимальную стоимость работ на 33,6%, ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» и ЗАО «ИННЦ» — на 24—24,9%. Пермская компания предложила выполнить работы за 31 млн руб. (снижение на 14,3%), а остальные три компании снизили цену менее чем на 3,4%.

Конкурсная комиссия присвоили первый номер заявке ООО «Монолит «М», так как эта компания представила самую низкую цену и наибольшее количество сотрудников с нужным образованием и квалификацией. Второй номер присвоили ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект». Таким образом, контракт на 19,5 млн руб. получит компания из Санкт-Петербурга. А краевые власти, если победитель не уклонится от заключения контракта, сэкономят при проведении этого конкурса 16,6 млн руб. бюджетных средств.

Напомним, что Ледовый дворец спорта планируется построить в Дзержинском районе, на ул. Шпальной. Подрядчику нужно спроектировать здание регионального центра фигурного катания площадью 6 тыс. кв. м.

На первом этаже надо запроектировать ледовую арену с обходной зоной, четыре раздевалки на 35 человек каждая, сушильные комнаты для хоккеистов, две раздевалки на 16 человек для спортивного зала, инвентарные, тренажёрный зал, кабинет врача, тренерские и судейские комнаты, санузлы, билетную кассу, буфет на 15—20 посадочных мест, помещения охраны, гардероб, помещение для хранения коньков, спортивный магазин и т. д.

На втором этаже планируется разместить зрительские трибуны на 250 мест, спортзал, зал хореографии с двумя раздевалками, методический кабинет, радиоузел, тренерские, административные и служебные помещения. Ещё в проекте должен быть и третий этаж, но он будет подвальным, техническим или мансардным.

Также в проекте надо предусмотреть парковочные места для автомобилей и автобусов, проезды и озеленение территории, и что рядом на участке будет построен бассейн на восемь дорожек по 25 м каждая. Проект бассейна разрабатывает муниципалитет.

Работы нужно выполнить за 360 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Проектная документация должна быть сделана с применением технологий информационного моделирования.

Планируется, что строительство будет финансироваться из краевого и федерального бюджетов. Причём доля второго будет составлять 200 млн руб., краевого — 100 млн руб.