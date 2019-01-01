В Ильинской районной больнице приставы опечатали рентгеновские аппараты Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ильинской центральной районной больнице за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства приостановлена деятельность рентгендиагностического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В ходе проверки, проведённой Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, в больнице выявлено несколько рентгендиагностических аппаратов без санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию и временное хранение источников ионизирующего излучения.

В связи с тем, что выявленные нарушения представляют общественную опасность и создают непосредственную угрозу здоровью врачей и пациентов, суд признал медучреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления эксплуатации четырёх рентгендиагностических аппаратов.

Согласно постановлениям суда, дентальный рентген-аппарат, рентгендиагностический аппарат на два рабочих места и цифровой передвижной флюораграфический комплекс должны быть опечатаны на 20 суток, а передвижной рентгеновский диагностический аппарат запрещено использовать в течение 10 суток.